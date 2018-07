Trzaskowski w wywiadzie: Nie radzę się Gronkiewicz-Waltz, bo mam swój pomysł na Warszawę

- Prezydentura Hanny Gronkiewicz-Waltz jest raczej dobrze oceniana przez warszawiaków. Z wyjątkiem jednej absolutnej wpadki, czy raczej skandalu, czyli sprawą reprywatyzacji - tłumaczył Rafał Trzaskowski w rozmowie z „Polska The Times”.



- To urzędująca prezydent stolicy z Platformy. Rozmawiam czasem z panią prezydent, kiedy widzimy się przy okazji różnych miejskich spotkań, ale nie pytam o rady. Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie wykonała kawał dobrej roboty i dzięki temu po infrastrukturalnej fazie rozwoju miasta można skupić się na jakości życia w mieście - na seniorach, edukacji, komunikacji publicznej, planowaniu przestrzennym, polityce mieszkaniowej, kulturze, czy sporcie . Miasto musi być blisko ludzi, bo charakter metropolii tworzą właśnie jej mieszkańcy - zapewniał polityk.

Dziennikarka nie dawała za wygraną i dopytywała dalej. - Co Panu powiedziała na start Hanna Gronkiewicz-Waltz? - pytała Anna Wojciechowska.

- Proszę mi wierzyć, że ja o swojej kampanii i swoim stracie z nią nie rozmawiałem. Ja mam swój, autorski pomysł na miasto, który wynika z setek rozmów, które przeprowadziłem z warszawiakami. Warszawa musi być współzarządzana przez obywateli, otwarta i z szacunkiem odnosząca się do wszystkich słabszych - mówił Trzaskowski.

Dalej w wywiadzie kandydat na prezydenta Warszawy zapewnia, że Prezydentura Hanny Gronkiewicz-Waltz jest raczej dobrze oceniana przez warszawiaków. - Z wyjątkiem jednej absolutnej wpadki, czy raczej skandalu, czyli sprawą reprywatyzacji - zaznaczał polityk. Dodaje, że odbył już ponad 130 spotkań z warszawiakami i widzi, że ludzie mają wyrobione zdanie na ten temat. - Ludzie jednoznacznie źle oceniają działania Ratusza w sprawie reprywatyzacji, ale mają poczucie, że wszystko już na ten temat zostało powiedziane, trzeba iść do przodu. I to ich interesuje. Pytają mnie co dalej, pytają mnie, gdzie jest ustawa reprywatyzacyjna, którą obiecali rządzący - czytamy w wywiadzie.