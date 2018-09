Trzaskowski: żona nie wyobraża sobie, bym mógł być jej szefem

Kandydat Koalicji Obywatelskiej pojawił się w porannej audycji radia ZET. Zadeklarował, że w ratuszu nie będzie robił czystki. - Natomiast jeżeli stwierdzę, że gdzieś są ludzie niepotrzebni... - powiedział Trzaskowski.

- Na pewno będziemy robili audyt. Tam, gdzie mamy nakładające się kompetencje, być może trzeba będzie to rozważyć. Więcej kompetencji na pewno, jeśli chodzi o obsługę obywateli, powędruje do dzielnic. Będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast na pewno nie będzie czystki, tutaj absolutnie wszystkich uspokajam. Natomiast jeżeli stwierdzę, że gdzieś są ludzie niepotrzebni... - tłumaczył kandydat.

- Ale pana żona tam pracuje i pan żonę chce zwolnić? - zapytała Lubecka. Odpowiedział, że nie chce zwolnić żony, ale rozmawiał już z nią na ten temat, że może być taka sytuacja. - No, trzeba o niej dyskutować. To będzie decyzja przede wszystkim żony - skomentował Trzaskowski.

Prowadząca dalej dopytywała, czy żona sama zdecyduje o tym, czy będzie pracować w ratuszu, czy nie? - Przypominam tylko, że żona zaczęła pracować w ratuszu, zanim ja w ogóle wszedłem do polityki - podkreślił poseł. - Od 2007 r. Ale wtedy już prezydentem była Hanna Gronkiewicz-Waltz - odpowiedziała dziennikarka.

- Zgoda, tylko że ja nie miałem wtedy nic wspólnego z polityką. Rozmawiamy o tym, dlatego że jeżeli mówię poważnie o programie dla kobiet, jeżeli mówię poważnie o równouprawnieniu, to to nie jest tak, że będę podejmował sam tę decyzję, tylko podejmiemy razem tę decyzję z żoną, ale żona nie wyobraża sobie tego, żebym ja mógł być jej szefem. To jest jasne - powiedział kandydat.