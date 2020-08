Trzaskowski zwrócił się do rządu o udostępnienie mostu pontonowego

- Jak najszybciej chcemy zatrzymać wyciek ozonowanych ścieków do Wisły i tutaj będziemy się spieszyć. W zeszłym roku stawianie mostu pontonowego trwało ok. trzech tygodni. Natomiast w tej chwili te inne prace muszą być wykonane z należytą starannością i niestety na to trzeba czasu – zapowiedział.

Prezydent poinformował również, że "przede wszystkim czekamy na potwierdzenie wszystkich faktów". - W momencie kiedy robiliśmy ekspertyzę w zeszłym roku, próbki zostały od razu zajęte przez prokuraturę, co utrudniało nam wtedy przygotowanie dokładnego raportu, co się wtedy stało – wyjaśnił.

29 sierpnia po południu doszło do awarii rury przesyłowej w oczyszczalni ścieków "Czajka". To dokładnie rok i jeden dzień od ostatniego wielkiego uszkodzenia kolektora, kiedy to nieczystości trafiły do rzeki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.