Trzaskowskiego wolą kobiety, Jaki przyciąga młodych. Najnowszy sondaż poparcia kandydatów do ratusza

W ostatnim badaniu opinii publicznej oprócz dwóch najbardziej rozpoznawalnych postaci startujących do fotela prezydenta stolicy uwzględniono także niedawno ogłoszonych kandydatów. Na pół roku przed wyborami można zaobserwować ciekawe zależności.

W sondażu przeprowadzonym przez Kantar Public, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", Rafał Trzaskowski pozostawia kandydata Zjednoczonej Prawicy daleko w tyle. Ten wynik zaprzecza tezie powstałej po badaniu zaufania do polityków (CBOS), o którym pisaliśmy dzień wcześniej. Patryk Jaki miał tam zdecydowanie lepszą rozpoznawalność i wiarygodność od konkurenta z PO.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się Jan Śpiewak, prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydat aktywistów. Popiera go jedynie 8 proc. uczestników badania. Z kolei Andrzej Celiński (wystawiony do wyborów przez SLD) może liczyć na 6 proc. oddanych na niego głosów. W sondażu Kantar dalej są: kandydat Kukiz'15 - Marek Jakubiak (4 proc.), Janusz Korwin-Mikke (3 proc.) oraz ex aequo Justyna Glusman, Piotr Ikonowicz i Jacek Wojciechowicz (1 proc.).