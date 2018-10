Trzech mężczyzn zaatakowanych na skwerku. "Prawdopodobnie siekierą"

Sobienie Jeziory w powiecie otwockim - to tam w godzinach popołudniowych doszło do ataku szaleńca. Mężczyzna ostrym narzędziem przypominającym siekierę zranił trzy inne osoby. Dwie z nich trafiły do szpitala.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja zatrzymała mężczyznę, który zranił trzy osoby ostrym narzędziem (iStock.com)

Jak relacjonował Daniel Niezdropa z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, po południu z numeru alarmowego 112 mundurowi dostali zgłoszenie o ataku przy ulicy Duży Rynek. - Nieznany mężczyzna, prawdopodobnie trzymający w ręku siekierę bądź inny niebezpieczny przedmiot, zaatakował przebywających na skwerku mężczyzn - mówił policjant dla tvnwarszawa.

Funkcjonariusze zdążyli udać się na miejsce, zanim furiat się oddalił. Został zatrzymany i obezwładniony przez policję. Do poszkodowanych wezwano karetki pogotowia.

Rannych zostało trzech mężczyzn, którzy przebywali na skwerku podczas ataku. Mieli od 43 do 60 lat. - Dwóch zabrano do szpitala, jeden jest pod opieką załogi karetki pogotowia - sprecyzował Niezdropa.

Policja będzie będą ustalać, co skłoniło napastnika do takiego zachowania. - Zatrzymany mężczyzna jest w naszej dyspozycji, będą z nim prowadzone kolejne czynności - dodaje policjant.

Kierowca autobusu wymusza pierwszeństwo. Świadek dopatrzył się jeszcze czegoś