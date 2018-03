Trzeci nosorożec w warszawskim zoo. Gratulujemy Shikari i Kubie

Na Facebooku warszawskiego zoo w piątek pojawiła się informacja, że przed godz. 7.00 urodził się nosorożec pancerny. Pracownicy zoo tym razem mają nadzieje, że doczekają się samiczki.

Warszawskie zoo pisze, że parze Shikari i Kubie przyszedł na świat trzeci potomek. - Shikari czuje się bardzo dobrze, jest spokojna i czule opiekuje się maluchem. Bardzo dobrze zniosła poród, na szczęście nie był on za długi - informuje WawaLove kierownik działu hodowalnego Sylwia Gródkowska. Wyjaśnia, że opieke nad małym nosorożacem sprowadza się do stałej obserwacji, a młodym zajmuje się i opiekuje tylko matka. - Małego będzie można zobaczyć, jak pogoda na to pozwoli - pisze pani Sylwia.

- Na razie nikt nie wszedł jeszcze do boksu, żeby nie niepokoić samicy, ale wszystko wygląda bardzo dobrze. To doświadczona matka, jest spokojna, wzorowo opiekuje się młodym - mówi "Gazecie Wyborczej" Andrzej Kruszewicz dyrektor zoo. Wspomina, że wszystko wskazywało na dziewczynkę. - Świadczyła o tym, krótsza o kilka dni ciąża i nieco inny rodzaj zbliżenia między rodzicami przed poczęciem. Nie trwało to półtorej godziny jak w poprzednich przypadkach, ale był to stosunek przerywany, kilka razy po 20 minu - opowiada Andrzej Kruszewicz. Dodaje, że niestety ale wygląda na to, że urodził się samiec.