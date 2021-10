Trzy lata prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Miasto Jest Nasze" wylicza sukcesy i porażki

Pochwała należy się prezydentowi, według tego podsumowania, za poprawę dostępności do żłobków. To stało się dzięki wprowadzeniu dopłaty do miejsc w prywatnych żłobkach. Wielu najmłodszych warszawiaków zyskało dzięki temu miejsce w placówce. Jeszcze kilka lat temu było z tym krucho, co zmuszało wiele rodzin do trudnych wyborów.