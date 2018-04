Tu legalnie namalujesz graffiti. Zobacz listę miejsc

W Warszawie znajduje się aż 40 miejsc, gdzie możesz przyjść z własnym sprejem i namalować na ścianie swoje dzieło. - Planujemy aktualizację listy w najbliższym czasie i uzupełnienie jej o nowe obiekty wybudowane w ostatnich latach - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Miasto chciało zapobiec ulicznemu wandalizmowi i stworzyło ideę "3graffiti". Zarząd Dróg Miejskich wyszedł naprzeciw artystom i wyznaczył mury, które są oznaczone specjalną tabliczką niebieskiej puszki spreju. - Zapraszamy do malowania w tych miejscach i liczymy że dzięki temu będą one wyglądać lepiej, niż gdyby były pomazane nielegalnymi tagami - mówi WawaLove rzecznik ZDM Mikołaj Pieńkos.

- Zauważyliśmy, że tam gdzie wyznaczyliśmy strefy legalnego graffiti, malowidła są ciekawsze. Grafficiarze, gdy malują nielegalnie, spieszą się, a na wyznaczonych strefach tego robić nie muszą - mówi WawaLove rzecznik ZDM Mikołaj Pieńkos. Dodaje, że w wielu miejscach Warszawy we współpracy z artystami, fundacjami i innymi podmiotami powstały murale: przykładem może być galeria przy Rondzie Tybetu. - W ubiegłym roku pilotażowo wraz z fundacją Klamra pomalowaliśmy kilka skrzynek elektrycznych na Gocławiu – pojawiły się na nich motywy nawiązujące do lotniczej przeszłości osiedla. Jesteśmy otwarci na podobne pomysły w innych dzielnicach - wyjaśnia rzecznik.

Chociaż miejsca zostały przez miasto wyznaczone to w dalszym ciągu powstają nielegalne graffiti. Rzecznik straży miejskiej Monika Niżniak tłumaczy, że Warszawa jest objęta w wielu miejscach monitoringiem, przez co mamy łatwiej złapać sprawcę na gorącym uczynku. Operatorzy kamer szybko przekazują nam takie informację. - Jeśli nie zdążymy dojechać na miejsce, operator informuje nas w jakim kierunku sprawca się oddalił, jak wygląda i w co był ubrany. Tam gdzie nie ma monitoringu jest oczywiście trudniej, ale liczymy na zgłoszenia świadków wandalizmu - wyjaśnia rzecznik. Dodaje, że kwestia wysokości mandatu określa wysokość szkody. Mandat może wynieść nawet do 500 złotych.