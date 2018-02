Tunel pod Polem Mokotowskim. Pomysł radnego PiS

Filip Frąckowiak złożył interpelację, w której wyjaśnia, że tunel miałby przechodzić między ulicą Batorego na Mokotowie a skrzyżowaniem Banacha i Żwirki i Wigury na Ochocie. Radny argumentuje, że tunel odkorkowałby Mokotów. -To bardzo zły pomysł - mówi WawaLove Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady Warszawy.

Z kolei Łukasz Puchalski, szef ZDM argumentuje, że inwestycja byłaby kosztowna. "Jeśli budować tunel pod Polem i nie wyciąć przy tym setek drzew, trzeba by go ryć głęboko, pewnie taką tarczą jak metro. Pytanie, czy nie szkoda pieniędzy. Bo to kosztowałoby tyle, co dwie stacje metra - mówił "Gazecie Wyborczej" Puchalski.