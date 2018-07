Tweetup Trzaskowskiego. Czyli nieformalne spotkanie z dziennikarzami i kandydatami PO na prezydenta innych miast

Kolejny etap prekampanii Trzaskowskiego. Po akcji 18 dzielnic w 18h, przyszedł czas na Tweet up. - Warto stosować taki wysoki pressing, pokazać, że Warszawa może być zarządzana z poziomu ulicy - przekonywał kandydat PO na prezydenta Warszawy.



Podczas spotkania zostało poruszonych wiele tematów. Kandydat tłumaczył, że warto stosować taki wysoki pressing, pokazać, że Warszawa może być zarządzana z poziomu ulicy. - Po to zorganizowaliśmy tę całą akcję w dzielnicach, żeby po pierwsze pokazać, że jeżeli uda się wygrać, to będzie to prezydentura aktywna, oparta o spotkania z warszawiakami, a po drugie dlatego, że program musi wynikać z rozmowy z ludźmi - mówił polityk. Dodał, że chce jednocześnie rozpocząć walkę z manipulacją, kłamstwami i hipokryzją Prawa i Sprawiedliwości.

- Pokażemy narzędzia, które będą pomagały odkłamywać to, co się dzieje. Wielu z nas czerpie informacje z mediów społecznościowych, gdzie mamy do czynienia z zalewem dezinformacji. Chcemy z tym walczyć i Warszawa, mam nadzieję będzie pierwszym krokiem do zakończenia tego stylu uprawiania polityki - zapowiedział Trzaskowski. Wyjaśnia, że

chodzi o piętnowanie "fakenewsów" oraz rozprawienie się z "mitami", które funkcjonują w przestrzeni publicznej na temat rządów Platformy w Warszawie, czy jego aktywności, jako kandydata.