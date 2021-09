Tydzień rumuński w Banjaluce!

Rumunia jest dla nas nieco egzotyczna. Polacy dość chętnie podróżują do Rumunii, jednak nie jest to nasza ulubiona destynacja. Wolą jechać do Włoch, Hiszpanii czy Grecji, a kraje wschodu są mniej przez nas oblegane. Dlatego nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie - co się je w Rumunii? A szkoda! Kuchnia rumuńska jest niezwykle ciekawa, trochę niedoceniana na świecie, natomiast warto się z nią zapoznać. Tym bardziej, jeśli dania przygotowuje osoba, która bardzo dobrze gotuje i specjalizuje się w właśnie tej kuchni. A tą osobą jest Lorek Zediu.