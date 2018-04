Tylko w stolicy. Spędź niedzielę z alpakami

Ośrodek Koparka przy ul. Strzygłowskiej 61 zaprasza na spotkanie z alpakami. - Jeśli cieszyć się z budzącej do życia wiosny, to tylko z naszymi przytulnymi chłopakami alpakami! - zapewniają organizatorzy.

Alpaki z "Ośrodka Koparka" na co dzień chodzą na zajęcia do przedszkoli i żłobków. - Ośrodek prowadzi zajęcia z alpakoterapii z dziećmi, które cierpią na autyzm. Jest to terapia wspomagająca, która polega na prostych czynnościach. Dzieci przy pierwszym kontakcie z alpaką są niepewne i często boją się większego od nich samych zwierzęcia, dlatego też przebywanie z nimi buduje pewnośc siebie i odwagę. Osoby cierpiące na autyzm mają rożne napięcia mięśniowe i związku z tym, przypinają spinacze, nawlekają koraliki dla alpaki oraz je czeszą i głaszczą - wyjaśnia WawaLove psychoterapeutka i opiekunka alpak Justyna Kamińska. Dodaje, że zwierzęta są socjalizowane i szkolone, aby pracować z dziećmi. - Alpaka jest zwierzęciem stadnym i bardzo lubi kontakt z człowiekiem i dziećmi. Do tego stopnia, że kiedy właściciel ośrodka wyjeżdża na dłuższy czas, alpaki bardzo płaczą za nim - tłumaczy pani Justyna. Dodaje, że te zwierzęta mogą pracować dwie godziny w ciągu dnia, więc staramy się ich nie wykorzystywać więcej.