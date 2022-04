Ubrania mają moc - społeczna akcja w Centrum Janki

UbraniaDoOddania.pl powstał w 2017 roku i od tamtej pory dzięki swojej działalności przekazał na rzecz organizacji pozarządowych ponad 840 000 zł. Dzięki wprowadzeniu ubrań do drugiego obiegu dajemy im nowe życie i z powodzeniem wspierają finansowo fundacje i stowarzyszenia. Akcja organizowana wspólnie z Centrum Janki będzie doskonałą okazją, by nie tylko pomóc innym, ale także dowiedzieć się więcej o recyklingu ubrań i dołączyć do społecznie ważnego działania.