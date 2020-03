Uchwała krajobrazowa Warszawy. Rafał Trzaskowski zaskarży decyzję wojewody mazowieckiego

Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę, która regulowała, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Z decyzją nie zgadza się prezydent stolicy, który zapowiedział, że sprawa trafi do Sądu Administracyjnego.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę krajobrazową Warszawy. Jak podaje została ona podjęta z "istotnym naruszeniem prawa". Pominięto m.in. konsultacje społeczne i nie przekazano uchwały do jej ponownego rozpatrzenia nadzorowi konserwatorskiemu po tym, jak radni wprowadzili do niej liczne zmiany. Projektu nie wyłożono również do publicznego wglądu. Pełnie uzasadnienie liczy 42 strony.

- Nie rozumiem tej decyzji. Ubolewam, że została podjęta. Zaskarżymy to postanowienie do Sądu Administracyjnego. W uchwale jest jasno napisane, w jaki sposób powinna wyglądać procedura. Nie przewidywała ponownego wyłożenia do konsultacji. A nawet gdyby pojawiło się ponownie wyłożenie, to właśnie mogłoby być podstawą do zakwestionowania uchwały. Stąd nasza decyzja. Te zmiany były niewielkie - mówił na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.