Udekorowani na Święto Niepodległości. Kokardy narodowe rozdają… słupy

"Z okazji Święta Niepodległości udekorowaliśmy słupy ogłoszeniowe kokardami narodowymi. Nie są to zwykłe kokardy! Są przymocowane na magnes - każdy z Was może taką przypinkę pobrać, przyczepić do ubrania i w taki sposób uhonorować zbliżający się 11 listopada" - zachęcił facebookowy profil ratusza, Miasto Stołeczne Warszawa.