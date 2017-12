Ukradli samochód. W środku były prezenty "Szlachetnej Paczki"

Policja szuka złodzieja, który w weekend ukradł samochód ze strzeżonego parkingu na warszawskim Żoliborzu. W środku znajdowały się prezenty przygotowane przez wolontariuszy w ramach "Szlachetnej Paczki".

Jak informuje RMF FM, skradzione prezenty miały trafić do rodziny z miejscowości Mrozy na Mazowszu. Były to: ubrania, jedzenie, komputer, kosmetyki, a także prezenty dla 10-latki.

Rzeczy były zapakowane w ok. 20 pudeł. Szacowana wartość upominków wynosi ok. 3 tys. zł. Miały one trafić do rodziny w miniony weekend. Niestety, ktoś włamał się do samochodu stojącego na strzeżonym parkingu przy ul. Broniewskiego.