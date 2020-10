Unikalna wystawa o Bitwie Warszawskiej 1920

Projekt „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” to najnowsza, a zarazem najważniejsza inicjatywa Fundacji Niezwykła Historia (The Great Story Foundation), która we współpracy z gminą Wołomin oraz zespołem profesjonalistów – historyków, dziennikarzy, projektantów, plastyków i grafików, a także instytucjami i firmami, dla których historia ojczysta jest ważna - nagłaśnia setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.