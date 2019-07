Uniwersalny Smart TV w przystępnej cenie?

Jeśli szukasz dobrego uniwersalnego telewizora klasy średniej, który oferuje wiele możliwości Smart TV, a także nie odstrasza ceną, jest kilka ciekawych propozycji – np. modele Sony, Philips, a także Samsung. Telewizor pełni obecnie rolę domowego centrum rozrywki dla całej rodziny, dlatego też warto znaleźć urządzenie dobrej jakości w przystępnej cenie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie TV Samsung, LG, Sony, Sharp i inni producenci wciąż oferują nowe modele, ale na rynku są też dostępne dobrej jakości telewizory na każdą kieszeń. Są warte zakupu, gwarantują dobrą jakość obrazu, odwzorowanie szczegółów i możliwość korzystania ze Smart TV. Poniżej praktyczne porady, na co zwrócić uwagę, a także przykładowe urządzenia o dobrym stosunku jakości do ceny.

Uniwersalny Smart TV – Samsung, Sony, Panasonic?

Uniwersalny telewizor powinien być duży, gdyż coraz chętniej kupujemy ekrany o większej przekątnej. Wielkość trzeba jednak odpowiednio dopasować zarówno do możliwości, jakie oferuje nam dane pomieszczenie, jak i do budżetu. Dobry sprzęt za około 2500 zł to np. 50- lub 55-calowy Sharp, Panasonic lub Samsung. Telewizor o przekątnej 65 cali może kosztować około 5000 zł. Za 75- czy 85-calowy model trzeba jednak zapłacić jeszcze więcej.

Rozdzielczość 4K to standard

Obecnie można już pominąć telewizory Full HD, gdyż standardem jest rozdzielczość 4K, powoli zastępowana 8K, np. w TV Samsung. Mnogość szczegółów, wspaniała ostrość, dobry kontrast, efekt HDR i szeroka paletą kolorów to podstawowe zalety 4K. Warto też wiedzieć, co oznacza 4K.

Rozdzielczość Full HD wynosi 1920×1080 pikseli, a Ultra HD (UHD) oznacza rozdzielczość 3840×2160 pikseli. Z kolei 4K jest następcą 2K i określa rozdzielczość 4096×1080 oraz system kodowania obrazu cyfrowego.

Warto też wspomnieć o nowości, jaką jest obecnie 8K. Funkcję tę stosuje m.in. LG i Samsung. Telewizor Q900R dostępny jest w rozmiarach 65, 75 i 85 cali. Wyposażony został w algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, dzięki której procesor skaluje obraz i dopasowuje go do standardów wyższej rozdzielczości. Jeśli jednak masz ograniczony budżet, a także potrzebujesz nieco mniejszego ekranu, standard 4K będzie wystarczający.

Samsung – telewizor QLED Q60R 4K 43" lub 55”

To preludium do topowych modeli telewizorów – Samsung oferuje świetny stosunek ceny do jakości. To podstawowy model z linii Premium i świetny wybór dla tych, którzy doceniają funkcje Smart TV, ale też szukają ekranu stylowego i w przystępnej cenie. QLED Q60R można wybrać w wersji 43- lub 55-calowej.

Na uwagę zasługuje design – minimalistyczne ramki, niewielkie nóżki, ładna estetyka – ale i parametry techniczne. Jak na TV średniej klasy, model aspiruje do klasy Premium, co widać w jakości obrazu. Wyposażony jest w funkcje Smart TV, nowy Ambient Mode, świetne natężenie kolorów dzięki Quantum Dot i odwzorowanie szczegółów, procesor Quantum 4K itd.

Philips – telewizor 55PUS7303/12

Model Philipsa to dobra propozycja za około 2500 zł – telewizor o smukłej obudowie oferuje 4K Ultra HD (rozdzielczość 3840×2160 pikseli), przekątną ekranu 55 cali, wysoką jakość dzięki czterordzeniowemu procesorowi P5, 3-stronny Ambilight, system Android, czyli dostęp do aplikacji w sklepie Google Play, cztery gniazda HDMI, porty USB i bezprzewodowe Wi-Fi.

Sony – telewizor KD-55XF9005

Szukasz uniwersalnego Smart TV? Samsung, Philips, a może Sony? Model KD-55XF9005 to rozdzielczość 4K Ultra HD oraz przekątna ekranu 55 cali, a także dostęp do wielu aplikacji i Internetu. Telewizor ten wyróżnia procesor 4K HDR Processor X1™ Extreme z funkcją przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, co pozwala dostrzec nawet drobne detale, a także sześciokrotnie większy kontrast niż w zwykłych telewizorach LED, co wynika z zastosowania technologii X-tended Dynamic Range™ PRO.