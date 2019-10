Ursynów. Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy opóźni się o rok

Sierpień 2020 r. to nie jest realna data oddania Południowej Obwodnicy. Takiego zdania są władze Ursynowa. Również wykonawca odcinka trasy przyznał, że prace zaczęły się kilka miesięcy później, niż powinny.

Południowa Obwodnica Warszawy ma zostać oddana do użytkowania 31 sierpnia 2020. To oficjalna data zakończenia budowy odcinków ursynowskiego oraz wilanowskiego Południowej Obwodnicy Warszawy. Do końca 2020 r. drogowcy oddadzą kolejny fragment – na Wawrze. Jednak już pojawiają się głosy, że terminy te nie zostaną dotrzymane.