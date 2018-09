Ursynów popiera Wojciechowicza. Guział Jakiego

Koalicja stowarzyszeń Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów poparły Jacka Wojciechowicza w wyborach samorządowych. Dzień wcześniej członek Naszego Ursynowa, Piotr Guział poparł kandydaturę Patryka Jakiego.

Zadeklarował, że popierają razem z "Nasz Ursynów" Jacka Wojciechowicza na prezydenta Warszawy. - Odcinamy się od decyzji Piotra Guziała. On oczywiście jako człowiek miał prawo do podjęcia takiej decyzji, ale nie prowadził z nami żadnych ustaleń, jeśli chodzi o poparcie Patryka Jakiego . Był to jego osobisty wybór - powiedział Skubiszewski.

Kandydat na prezydenta Warszawy zaznaczył, że dla niego jest to bardzo ważne, by jego kandydaturę popierały lokalne stowarzyszenia. - Startuję po to, żeby odebrać Warszawę partiom, które żerują na mieście. Samorząd to nie powinno być miejsce bitw politycznych - zadeklarował. Dodał, że decyzja Guziała, jak i Jakiego może okazać się niewygodna.