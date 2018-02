Urzędnicy Gronkiewicz-Waltz szykują pozew cywilny ws. pomnika smoleńskiego

Stołeczni urzędnicy chcą ponownego rozpatrzenia decyzji ws. budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Rozważają złożenie pozwu cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa.



Przypomnijmy, budowa Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej rozpoczęła się w zeszłym tygodniu na pl. Piłsudskiego . Teren przy pl. Piłsudskiego jest ogrodzony barierkami. Na miejscu pracuje ekipa budowlana, która będzie kładła fundamenty. Jacek Sasin zapowiedział, że pomnik upamiętniający wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej musi powstać do 10 kwietnia.

W rozmowie z WawaLove były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przejęcie placu nazwał łamaniem prawa. - Postawienie go tam to wyraz pogardy dla mieszkańców demonstrowany przez partię rządzącą. To przykład nieszanowania samorządu i centralizowania działań - twierdzi Kozłowski.