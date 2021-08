USA.W Nowym Jorku zawisła biało-czerwona flaga z kotwicą

- Zebraliśmy się przede wszystkim po to, aby uczcić pamięć powstańców. To oni walczyli o to, że my dzisiaj, a nasze dzieci w przyszłości będą mogły żyć w wolnej, niepodległej Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych, w takich warunkach, jak żyjemy. Hołd dla nich powinien być oddawany przez setki następnych lat. (…) Jeżeli nie jest warte oddać życie za wolność i niepodległość własnej ojczyzny, własnego narodu, to w takim razie co jest (tego) warte - pytał retorycznie Chmielewski.