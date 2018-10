Ustawka pod minister Zalewską czy codzienna praktyka? Poszło o tornistry uczniów z Bemowa

"Dzieciom z Bemowa przed wizytą szefowej MON w ramach akcji ważenia tornistrów zakazano przynosić ciężkie podręczniki" - piszą w internecie rodzice. Władze warszawskiej dzielnicy stanowczo zaprzeczają, ale sprawa budzi wielkie emocje.

"Nauczyciele powiedzieli w piątek dzieciom, żeby w poniedziałek nie brały książek do szkoły. Miały spakować tylko zeszyty. To oszukiwanie" - poskarżył się jeden z rodziców na forum ruchu Rodzice przeciwko Reformie Edukacji , a jego słowa zacytowała "Gazeta Wyborcza".

Jak ustalił dziennik, niemal do samego końca nie było wiadomo, do której z 12 podstawówek na Bemowie pojedzie szefowa MEN, więc instrukcja co do zabierania samych zeszytów (bez podręczników i ćwiczeń) miała trafić do uczniów we wszystkich placówkach.