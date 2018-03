Utrudnienia na pl. Unii Lubelskiej. Tramwaj zderzył się z samochodem

Kierowca samochodu nie dostosował się do nakazu i wjechał pod tramwaj. Strażacy musieli rozcinać samochód, by wydobyć kierowcę pojazdu. Jedna osoba trafiła do szpitala. - Do zdarzenia doszło o godzinie 13:36 - mówi WawaLove Wiktor Paul rzecznik ZDM.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wypadek linii 18 (PAP, Fot: Rafał Guz)