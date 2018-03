Utrudnienia na torze podmiejskiej linii średnicowej. Zmiana trasy SKM

Prace potrwają od 11 marca do 18 marca na trasie pomiędzy przystankami Warszawa Śródmieście, a Warszawa Powiśle. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM, KM i ŁKA.

Bilety KM będą honorowane:

• We wszystkich pociągach SKM

• W autobusach i tramwajach na trasach: Pl. Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Lotnisko Chopina; Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka - aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni; Dw. Wschodni – Lubelska – Grochowska – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy; Dw. Wileński – Targowa – Grochowska – Chłopickiego – PKP Olszynka Grochowska; Dw. Wileński – al. Solidarności – Rondo Kercelak; Rondo Radosława – al. Jana Pawła II - Dw. Centralny; Dw. Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy; Dw. Gdański – Marszałkowska - Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika; Dw. Wileński – Targowa – Ratuszowa – Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Dw. Gdański; PKP Olszynka Grochowska – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Lecha Kaczyńskiego – Wawelska – Kopińska – Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni.