Utrudnienia w Warszawie. Sprawdź, którędy nie przejedziesz

Konferencja bliskowschodnia w stolicy wiąże się dla mieszkańców z wieloma ograniczeniami w ruchu drogowym i parkowaniu. Od poniedziałku obowiązuje też stopień alarmowy BRAVO-CRP.

Utrudnienia wynikające z organizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie potrwają od poniedziałku do piątku (11-15 luty).

Tymczasowo przywrócona została wyrywkowa kontrola na graniach strefy Schengen. Oznacza to, że inaczej niż zwykle może wyglądać funkcjonowanie Lotniska Chopina na Okęciu.

"Z uwagi na możliwe utrudnienia w dojeździe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zarezerwowanie sobie więcej czasu na dojazd do lotniska oraz doradzamy wybrać trasę dojazdu od strony Południowej Obwodnicy Warszawy (węzeł "Lotnisko") lub od Ursynowa, ulicą Poleczki. W przypadku dojazdu środkami komunikacji zbiorowej sugerujemy skorzystanie z pociągu (SKM linie S2 i S3 oraz Koleje Mazowieckie – RL)" - ostrzega Lotnisko Chopina.

Przedstawiciele portu lotniczego apelują, by zostawiać auta wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Samochody zaparkowane w sposób niewłaściwy mają być natychmiast odholowywane przez wyznaczone do tego służby.