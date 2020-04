UW. Studenci ruszyli z produkcją przyłbic dla medyków

Koronawirus w Warszawie. Studenci UW wspierają medyków

Studenci Wydziału Fizyki UW rozpoczęli produkcję przyłbic dla szpitali i innych placówek medycznych. Ich pozyskiwanie możliwe jest dzięki wykorzystaniu drukarek 3D przez zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Wysmołka, dr. Radosława Łapkiewicza i Piotra Kaźmierczaka. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie one są obowiązkowym elementem wyposażenia medyków mających bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. Lekarze dniami i nocami pracują by ratować życie chorych i potrzebujących. Potrzeby szpitali są ogromne, a studenci postanowili ruszyć na pomoc.