Uwaga kieszonkowcy! Jednego ze złodziei zatrzymał wojskowy żandarm ze stolicy

Żołnierz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, który był naocznym świadkiem przestępstwa złapał złodzieja, który chwilę wcześniej okradł jedną z kobiet na dworcu.

Do próby kradzieży doszło przed dwoma dniami, ale dopiero dziś Żandarmeria ujawniła okoliczności zdarzenia.

21 października żołnierz Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie około godz. 17:30 na dworcu PKP Gdańsk Główny zauważył mężczyznę, który przekazał niewielki przedmiot dwóm innym osobom.

Zwróciło to jego uwagę – i jak się później okazało - był to portfel jednej z wsiadających do pociągu pasażerek.

Chwilę później mężczyzna usłyszał krzyk poszkodowanej kobiety, która straciła dokumenty wraz pieniędzmi. Szybka reakcja pozwoliła na złapanie kieszonkowca. Mężczyzna próbował uciec, ale żandarm wraz z jeszcze jedną osobą powalili go na ziemię i chwilę później przekazali policji.

Złodziejowi grozi kara do pięciu lat więzienia.