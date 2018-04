V Warszawskie Dni Kawaleryjskie 2018

Warszawskie Dni Kawaleryjskie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędą się już po raz piąty. Podczas tegorocznej edycji Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego będzie obchodzić 14. rocznicę swojego powstania. W dniach 1-6 maja kawalerzyści-ochotnicy przeniosą gości w magiczne lata 20., aby jeszcze raz poczuć klimat przedwojennej Warszawy.

Warszawskie Dni Kawaleryjskie to kawaleryjskie święto, które co roku zmienia Łazienki Królewskie nie do poznania. Spacerowicze podziwiają galowe umundurowanie oraz maniery kawalerzystów, a także mogą z bliska obserwować ich piękne konie. Wśród atrakcji są również pokazy musztry konnej oraz Mazowieckie Klasyfikacje Kawaleryjskich Mistrzostw Polski Militari, w tym tak niecodzienne konkurencje jak władanie szablą i lancą.