VRszawa. Wehikuł czasu. 45 minut w stolicy, której już nie ma

To interesująca propozycja dla młodych warszawiaków, dla których nowe technologie to codzienność - mogą zobaczyć, jak ich miasto wyglądało dawniej. Ale to też wyjątkowa okazja dla najstarszych pokoleń, które metamorfozy miasta sprzed 7-8 dekad znają z opowieści rodziców lub z własnych przeżyć. Można zaprzyjaźnić się z niezwykłymi urządzeniami, które mogą, jak wehikuł czasu, przenieść w minione lata.