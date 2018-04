W majówkę wracają słynne stołeczne fontanny. Tym razem „Książę Niedźwiedź”

Co roku w sezonie letnim Multimedialny Park Fontann prezentuje przedstawienia. W tym roku na ekranie wodnym będzie można zobaczyć legendę „Książę Niedźwiedź”. Pokazy specjalne będą puszczane 1, 2 i 3 maja o godz. 21.00.

- Warszawiacy i turyści już po raz ósmy będą mogli oglądać pokazy na Podzamczu – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. Dodaje, że co roku prezentowana jest tam inna opowieść nawiązująca do ważnych rocznic lub do historii Warszawy i jej legend.