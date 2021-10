W piątek protest pod hasłem "Bronimy Życia" w obronie legalnej aborcji

- Za legalną darmową aborcją, za prawami człowieka, za normalnością, za bezpieczeństwem migrantek i migrantów, za każdą osobą, za każdym i każdą dyskryminowaną, zaniedbaną, zastraszaną. Za praworządnością. Nie może was nie być, nie może was zabraknąć. Razem, wspólnie, solidarnie widzimy się w Warszawie i każdej innej miejscowości. Mija rok, ale to tylko rok – to nie jest czas, kiedy możemy się poddać! Jesteśmy zaprawione w bojach, wytrwałe jak Argentynki! – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.