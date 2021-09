W piątek się zacznie. Kierowcy w Warszawie zapłaczą głośniej

Nic więc dziwnego, że ZDM do dwóch pojazdów, które zostały zakupione w 2020 roku dołącza kolejne elektryczne nissany leaf. Teraz będzie ich siedem. Ale szykują się już kolejne zakupy; do końca roku do sztabu elektronicznego patrolu dołączą kolejne dwa wozy. Kierowcy powinni więc oswoić się z myślą, że opłata jest nieunikniona. Jej brak kosztować może 250 złotych lub - jeśli kierowca błyskawicznie podda się karze - 170 złotych.