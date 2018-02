"W PO nie ma mowy o demokracji". Polityk zdradza niewygodne szczegóły o Gronkiewicz-Waltz i Schetynie

"Muszę cię zwolnić, bo tak sobie życzy Grzegorz" - to miał usłyszeć Jacek Wojciechowicz od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Były wiceprezydent Warszawy postanowił odsłonić kulisy polityki Platformy Obywatelskiej.

- Od Schetyny zależy praktycznie wszystko, miejsce na liście, pójście do telewizji, cała władza jest w jego rękach. A przy tym, proszę zauważyć, że PiS go bezpośrednio nie atakuje - mówi były wiceprezydent Warszawy w wywiadzie.

- Hanna Gronkiewicz-Waltz mnie zdymisjonowała, bo myślała, że w ten sposób zadowoli Schetynę, a Schetyna w zamian za to będzie jej bronił. Nawet powiedziała: "będą mnie bronić, ale muszę cię zwolnić, bo tak sobie życzy Grzegorz". On nie tylko chciał mojego odwołania, lecz także żeby to odwołanie nastąpiło przy okazji afery reprywatyzacyjnej, żeby ta afera przykleiła się do mnie. To jest ta perfidia - dodaje Wojciechowicz.