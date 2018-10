W przydomowym ogródku znalazł ludzkie szczątki. Teraz ma na głowie prokuratora

Do zaskakującego odkrycia doszło na terenie gm. Sochaczew. Mieszkaniec Żukowa podczas prac ziemnych natknął się na ludzkie szczątki. Dzięki znalezionym w tym miejscu rzeczom osobistym wstępnie określono, że kości należą do niemieckiego żołnierza z czasów I wojny światowej.

Sochaczewska policja o niezwykłym znalezisku dowiedziała się pod koniec września, gdy właściciel posesji zwrócił się do służb z prośbą o wyjaśnienie, do kogo należą szczątki. "Mundurowi, na podstawie części wykopanych przedmiotów ustalili, że mogą być to szczątki żołnierza, który prawdopodobnie zginął w wyniku działań wojennych" - informuje mł. asp. Agnieszka Dzik z powiatowej komendy.