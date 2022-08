W sierpniu serce Warszawy będzie bić nowym rytmem! Festiwal Miejski 2022 w Pasażu Wiecha

Pierwsza sobota Festiwalu Miejskiego 2022 (6 sierpnia) będzie należała do buskerów, czyli artystów ulicznych. Ich obecność sprawi, że Pasaż Wiecha zamieni się w wielobarwną scenę łączącą teatr, iluzję, akrobatykę i muzykę. Będzie to pierwsza okazja, by obejrzeć w Polsce pokaz "The Popeye & Olive Show" szwajcarsko-brytyjskiej grupy muzyczno-akrobatycznej Banjocircus. Pantomimę i żywą statuę greckiego ("Paw królewski czy szachowe wyzwanie" oraz "Syrenka Theoni") zaprezentuje grecki teatr Astronauts Theatre, znany z tworzenia wyjątkowych spektakli dla dzieci. Najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć przedstawienie "Nadchodzi Pipi" teatru "Tak". Dzień uatrakcyjnią występy żonglera, szczudlarza, bębniarzy oraz charytatywny pokaz mody organizowany przez Butik Cyrkularny Ubrania do Oddania.