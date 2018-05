W sobotę marsze i protesty w Warszawie. Swoje trasy zmienią autobusy i tramwaje

Najpierw czeka nas Parada Schumana, manifestacja poparcia dla protestujących w sejmie oraz Marsz Świętego Huberta. A na koniec ulicami Warszawy przejdzie Marsz Wolności. Z tego powodu warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Godzinę później sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego w al. Ujazdowskich wyruszy Marsz Świętego Huberta. Jak pisała we wtorek Wirtualna Polska wezmą w nim udział przede wszystkim myśliwi, hodowcy norek, leśnicy skupieni wokół zdymisjonowanego ministra środowiska Jana Szyszki. Organizatorzy spodziewają się nawet 10 tys. uczestników marszu. Marsz przejdzie al. Ujazdowskimi i ul. Piękną przed Sejm.

Tam, gdzie zakończy się Marsz Świętego Huberta, o godz. 11.30 rozpocznie się manifestacja poparcia dla osób protestujących w parlamencie. Następnie przejdzie ona ulicami J. Matejki, al. Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży.

Kawałek dalej, przy rondzie de Gaulle'a, rozpocznie się o godz. 13 organizowany przez PO, Nowoczesną i KOD Marsz Wolności. Przejdzie on przez Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do placu Zamkowego. Organizatorzy spodziewają się nawet 50 tys. osób. A z całej Polski do Warszawy ma przyjechać nawet 10 tys. uczestników.