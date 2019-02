W stolicy powstanie pomnik gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Wiadomo, kiedy zostanie odsłonięty

Warszawscy radni jednogłośnie zdecydowali o budowie pomnik gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Ma zostać odsłonięty w pierwszą rocznicę śmierci powstańca.

W chwili wybuchu II wojny światowej służył w 1. Pułku Lotniczym. 6 września 1939 roku opuścił Warszawę. Walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Polesie", a po jej kapitulacji próbował przedostać się do Rumunii. Trafił do niemieckiej niewoli, ale udało mu się uciec z oflagu.

Walczył w 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, od lipca 1944 roku brał udział w Powstaniu Warszawskim. Dowodził 2 kompanią I batalionu 50 Pułku Piechoty. Po wojnie przeniósł się do Poznania. Był jednym z inicjatorów budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, przez dziesięć lat członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Do historii przeszło przemówienie generała z obchodów rocznicy Powstania Warszawkiego w 2017 roku. Ścibor-Rylski mówił wówczas, że młodzi ludzie nie wiedzą, co to znaczy przelewać krew za wolność. - Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możność przeżyć - podkreślił generał.