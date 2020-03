W szpitalu w Grójcu wstrzymano przyjęcia. Koronawirus wśród lekarzy i pacjentów

Według informacji PAP, zakażone koronawirusem są 24 osoby: 11 pacjentów i 13 osób z personelu medycznego. Kontakt z nimi mogło mieć ok. 130 innych pracowników. To oznacza, że część pracowników będzie odsunięta od pracy.

Szpital zwrócił się o pomoc do wojewody, ponieważ nie wiadomo, jak to będzie wyglądała obsada medyczna w kolejnych dniach. - Do Grójca zostało oddelegowanych trzech lekarzy, którzy zastąpią naszych, jeśli będzie taka potrzeba - powiedział Ambroziak.