W trzy miesiące wyłudzili 150 tysięcy zł. 6 oskarżonych stanie przed sądem

Sześciu mężczyzn stanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, którzy dokonywali wyłudzania pieniędzy metodą "na policjanta" i "na kuriera". Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Przeciwko Patrykowi F., Arturowi J., Kamilowi K., Michałowi S., Dawidowi W. oraz Łukaszowi Z. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia . Zostały postawione im zarzuty o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy metodą "na policjanta" i "na kuriera".

Grupa działała w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim od stycznia do marca ubiegłego roku. Każdy z oskarżonych miał mieć w grupie określoną rolę, jak na przykład jeden odpowiadał za pieniądze, drugi za kontakt z ofiarą. W tym czasie przestępcom udało się wyłudzić około 150 tysięcy złotych.

Jak podaje "Polskie Radio", prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie tłumaczył, że schemat oszustwa był zawsze podobny. - Do pokrzywdzonego dzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy kurierskiej. Pod pozorem dostarczenia przesyłki prosił o podanie dokładnego adresu zamieszkania. Następnie do pokrzywdzonego dzwonił kolejny mężczyzna, tym razem udawał funkcjonariusza policji. Prosił o pomoc w zatrzymaniu oszustów. Informował jednocześnie, że do mieszkania pokrzywdzonego przyjdzie policjant, któremu należy przekazać pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty - mówił Łapczyński.