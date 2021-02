Walentynki 2021. Co robić w Warszawie w ten wyjątkowy dzień?

Podczas gdy jedni mają plan, aby tego dnia udawać, że nie zauważają na każdym rogu świecących bilbordów z serduszkami, nie dociera do nich przekaz medialny i nie widzą szczęśliwych, tulących się do siebie par na Facebooku i Instagramie, tłumacząc się na koniec dnia: "kochanie zapomniałem", my jednak podpowiadamy mieszkańcom Warszawy, jak zaplanować 14 lutego.

Walentynki 2021. Kino samochodowe, tradycyjne, a może teatr?

Warszawiacy 14 lutego będą mieli okazję skorzystać z pokazu filmów, który będzie zorganizowany na parkingu Decathlon Okęcie. Do wybory będą dwa seanse: ''Wszyscy moi mężczyźni'' (godz. 18.30) oraz ''W deszczowy dzień w Nowym Jorku'' (godz. 21.00). Koszt biletu to 50 zł za jeden samochód.

Czy rząd otworzy hotele na Walentynki? "Nie słyszałam, by zapadła decyzja"

Walentynki 2021. Niezwykły spacer wśród świateł

Spacer to zawsze dobry pomysł, a szczególnie kiedy towarzyszy nam magiczna zima i morze świateł. Dlatego przypominamy, że wizyta w ogrodach w Wilanowie to z pewnością romantyczny pomysł na spędzenie walentynkowego wieczoru.

Walentynki 2021 w Centrum Nauki Kopernik

Walentynki 2021. Wystawa tajemniczego artysty i otwarte muzea

"Zajrzyj do Be Happy i pokaż światu swoje najlepsze zdjęcia oraz filmiki, mając przy tym mnóstwo zabawy! Z nami wspomnienia mają jeszcze bardziej wyrazisty kolor, a codzienność staje się słodsza" – czytamy na stronie muzeum.

Osoby, którym Instagram czy Tik Tok są jednak obce powinny raczej skorzystać z pokazu dzieł tajemniczego artysty. Do Warszawy dotarła wystawa "The Art of Banksy. Without Limit". Prace Banksy'ego dostępne są w Centrum Praskim Koneser.