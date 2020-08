Walka to był jego żywioł. Ciemnoskóry żołnierz bił się w szeregach polskich z bolszewikami

WawaLove Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Sam Sandi w mundurze strzelców, z rogatywką z mosiężnym orzełkiem. Jego losy okazują się równie sensacyjne co zagadkowe. Egzotyczny uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920 znalazł się w samym środku boju o polską niepodległość. To wyjątkowy, mało znany epizod wojny sprzed stu lat. Egzotyczny uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920 znalazł się w samym środku boju o polską niepodległość. To wyjątkowy, mało znany epizod wojny sprzed stu lat. Ta historia być może umknęłaby zupełnie, gdyby nie ambitny korespondent "Tygodnika Ilustrowanego”. We wrześniu 1920 roku wpadł na pomysł zebrania bitewnych wspomnień zwycięzców sierpniowego, decydującego starcia. Odwiedza lotników z 12. Eskadry Wywiadowczej Armii Wielkopolskiej, stacjonujących w okolicach Białegostoku. Chce, by opowiedzieli mu o tej wojnie i swoim bohaterstwie w walce z bolszewikami. Bitwa Warszawska. ”Djabły rogate”, proste i poczciwe Zygmunt Kamiński uważnie obserwuje wszystko, notuje i rysuje, by zapamiętać szczegóły. To jednak, co przyjdzie mu uwiecznić ołówkiem w koszarach lotniczej eskadry, zadziwia dziennikarza. Widzi wielbłąda i dwóch ciemnoskórych wojaków. Jest podekscytowany, rysuje egzotycznych strzelców, nie interesuje się niczym więcej poza tym niecodziennym widokiem. Skupia się na ich bohaterskiej postawie, którą opisuje z emfazą, nazywając ciemnoskórych żołnierzy ”djabłami rogatymi” - bo czarni i w rogatywkach. Podkreśla ich prostolinijny patriotyzm i emocje, które ”odczuli równie silnie jak rodzeni warszawiacy. - Gdy się na polskiej ziemi mieszka - powiedział kiedyś jeden z Murzynów - trzeba za tę ziemię walczyć!” - zanotował Kamiński. Łatwo odczuć w tej relacji ton, który wówczas nikogo nie raził. Ciemnoskóry nie mógł przecież myśleć jak biały, musiał mieć niższy iloraz inteligencji. Stąd i taki fragment opowieści Kamińskiego: ”Gdy jeden z nich znalazł się na froncie, zaczęto o nim opowiadać dziwy. Gdy noc nastawała, Murzyn nie mógł siedzieć bezczynnie - rwał się do wycieczek na nieprzyjaciela. „Murzyn czarny - mówił - i noc czarna, to jakoś to będzie. I szedł w ciemną otchłań nocy i białe zęby szczerzył do bolszewików". Kręte polskie drogi Kronikarz nie zapyta o imiona i ścieżki, które przywiodły tych egzotycznych wojowników do Polski. A szkoda. Gdyby to zrobił, u źródła uciąłby spekulacje i zapobiegł mnożeniu rozbieżnych wersji. Jak zatem Sam trafił do Polski? Wersji jest kilka, różne podawała międzywojenna prasa, ale i sam Sandi. I takie też, wobec braku możliwości dojścia do prawdy, podaje Wikipedia. Urodzony w Kamerunie miał trafić do francuskiej armii i walczyć na froncie I wojny światowej. Znalazł się w niewoli, w niemieckim obozie jenieckim w Wielkopolsce. I tam właśnie, odbity przez powstańców wielkopolskich, dołączył do powstania. Do 12. eskadry wywiadowczej przydzielono go, bo umiał kierować autem. Fundacja 1939 Sam Sandi walczył w polskim mundurze z bolszewikami. Był kierowcą w 12. Eskadrze Wywiadowczej Armii Wielkopolskiej Ale jedna z przedwojennych poznańskich gazet pisała: ”Znany jest w Poznaniu Sam-Sando, który pracował przed laty w stajni wyścigowej w Rosji. Podczas wojny polsko-bolszewickiej uchodził z końmi przez Rumunję i dostał się do Polski. Mimo że był obywatelem angielskim, wstąpił do wojska polskiego jako ochotnik i walczył na froncie podczas inwazji bolszewickiej jako wzorowy żołnierz. Przyjął obywatelstwo polskie”. Drugi ciemnoskóry strzelec polskiej eskadry zostanie już bezimienny, choć i o nim układano piosenki, takie jak ta ze śpiewnika "Śpiewki i gawędy" z 1920 roku: "Bolszewickie brzmią kohorty: To ne Lachy! To są czorty! Czorty z piekła tu nasłane, Tylko w Lachów przeodziane! Spasi Boh, Spasajtie duszu! I w tył pełni animuszu. Stoj brat! krzyczą inne jegry: To nie czorty! To są negry!" Z Bitwy Warszawskiej na warszawskie salony Sam Sandi wraz ze swoją eskadrą w 1921 roku znajdzie się w Warszawie, na lotnisku w Wilanowie. Ale tam opuści dawnych towarzyszy broni, bo porucznik Władysław Kłonkowski, wykładowca w wojskowej szkole piechoty w Rembertowie, zatrudnia go w roli ordynansa. Sam staje się w Warszawie popularną postacią. Panny z towarzystwa koniecznie chcą się u niego uczyć angielskiego. Jedną z jego uczennic zostaje Łucja Woźniak, daleka krewna Kłonkowskich. To ona, ku zgrozie jej rodziców, właścicieli ziemskich z Gniewkowa spod Inowrocławia, zostaje jego żoną. A on dla niej chrzci się i zostaje Józefem. Rodzą im się dwie córki - Gabrysia i Krystyna. Rodzina ma potrzeby. Sam jest przecież znakomitym kierowcą, zostaje więc taksówkarzem. A potem ma lepszy pomysł na dochodową pacę - zatrudnia się w rodzącym się show-biznesie, walczy w zapasach, na ringach oraz w cyrkach. Staje się ówczesnym celebrytą, "Żelaznym Człowiekiem”, a jego popularność bierze się nie tylko z sukcesów, ale przede wszystkim z koloru skóry. Dla wielu widzów cena biletu nie grali roli, koniecznie chcą zobaczyć na własne oczy osobę o ciemnej skórze. Dole i niedole ”Żelaznego Człowieka” To fantastyczny czas dla rodziny Sandiego. Zarabia krocie, więc mimo koloru skóry staje się pełnoprawnym członkiem rodziny Łucji, nawet wszyscy zamieszkują razem w majątku w Gniewkowie. W 1935 roku to szczęście przerywa śmierć córeczki Gabrysi. Zapaśnik nie może się z tym pogodzić, załamuje się psychicznie i zapada na zdrowiu. Ma już 50 lat i nie chce się bić na ringu. Zatrudnia się w poznańskiej kawiarni Pod Słońcem, przy ulicy Półwiejskiej i dostaje pokój dla siebie nad lokalem, który wraz z przybyciem ciemnoskórego portiera przechodzi metamorfozę. Teraz to Palmarium o wystroju przypominający wnętrze oranżerii, miejsce niezwykle wytworne i popularne. A Sandi, który tak opromienia miejsce i dodaje mu prestiżu, sam jest wersją człowieka premium. Nie ma nic wspólnego z gnącym się w ukłonach sługą. Stoi dumnie w liberii przed restauracją. Niezwykle piękny, postawny, elegancki. Zawsze był czuły na punkcie estetyki, nosił starannie odprasowane koszule, z daleka w mroku rozpoznawano go po sylwetce i słynnym płaszczu z wielbłądziej wełny. W Palmarium popracuje już tylko dwa lata. Śmierć dopada go na ulicy 28 kwietnia 1937 roku. Upada na bruk, a ludzie zbiegają się i wspólnym wysiłkiem niosą do szpitala. Jednak nad ranem Sam wyzionie ducha, o czym będą donosić poznańskie gazety, spekulując, czy przyczyną śmierci były liczne odbyte walki. Gazeta wspomina też, że Sam trudnił się też jasnowidztwem i przepowiadał przyszłość. Wikipedia Gazety doniosły o śmierci zapaśnika i jasnowidza. Ciemnoskóry żołnierz bił się w szeregach polskich z bolszewikami Łucja z córeczką Krystyną przeżywają wojnę. Po niej, wraz z drugim mężem ruszają na Ziemie Odzyskane, do Wałcza. Tu Krystyna kończy szkołę i zostaje sekretarką w urzędzie gminy. Ma dwóch mężów i dziewięcioro dzieci. Potomkowie Sama Sandiego mieszkają w różnych miastach Polski i Niemiec.