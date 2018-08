Wanda Traczyk-Stawska: klip z Mikiem Tysonem to skandal. Podobnie, jak opaski powstańcze

Strzelec łączniczka w Powstaniu Warszawskim Wanda Traczyk-Stawska skomentowała klip z Mikiem Tysonem oraz noszenie opasek czy koszulek powstańczych. Stwierdza, że to "skandal" i "obraza" dla powstańców.



Wanda Traczyk-Stawska skomentowała też klip o Powstaniu Warszawskim z Mikiem Tysonom, bokserem skazanym za gwałt. - To jest skandal! To rzecz, która nie mieści się w głowie. Podobnie jak te koszulki z Powstaniem Warszawskim. Zakłada je sobie taki, który później zatacza się lub chce bić innych za ojczyznę. Albo opaski. My zakładamy sobie opaski tylko na 1 sierpnia. Widok ludzi, którzy udają, że są nami, to obraza – stwierdza. I dodała, że rozumie ludzi chcących uczcić pamięć o powstańcach, ale nie może patrzeć na tych, którzy "udają powstańców, zakładają opaski i upijają się, grożą innym".