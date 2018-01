Wandale znów podpalili restaurację. Właściciele dostawali pogróżki

Wandale po raz kolejny podpalili restaurację "Gusto restauracja i winoteka" w podwarszawskim Mysiadle. Właściciele lokalu wcześniej dostawali pogróżki. Twierdzą, że policja z Lesznowoli nie reagowała. "Co musi się stać, żeby policja pomogła nam w tej sytuacji?" - pyta żona właściciela.

Żona właściciela restauracji poinformowała na Facebooku o kolejnym podpaleniu lokalu. Do pierwszego doszło 21 grudnia ubiegłego roku. Kilka dni temu wandale zaatakowali po raz kolejny. "Trzy tygodnie temu podaliśmy policji osobę, która naszym zdaniem w 100 procentach jest odpowiedzialna za te podpalenia. Niestety lesznowolska policja nie zrobiła z tym nic, co skutkowało drugim podpaleniem. Zastanawiamy się co musi się stać, żeby policja pomogła nam w tej sytuacji?" - napisała pokrzywdzona.