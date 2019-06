Warsaw Comic Con. "Najlepsza jest atmosfera"

Dlaczego warto odwiedzić Warsaw Comic Con? Na event przyjeżdżają tysiące fanów popkultury. Jedni chcą się tu potkać z gwiazdami, inni są zachwyceni cosplayerami, a jeszcze inni przyjeżdżają tu, żeby cieszyć się niesamowitą atmosferą.

Właśnie w sobotę kolejki przy wszystkich atrakcjach nie mają końca. Po przybyciu na miejsce byliśmy zaskoczeni tym, że kolejka stoi kilkadziesiąt metrów przed wejściem do budynku. Oczekujący to głównie posiadacze biletów jednodniowych. Na szczęście kolejka została szybko rozładowana, dzięki uruchomieniu kilku dodatkowych wejść.

Krzyk młodych fanek

Gwiazdy kontra cosplayerzy. Czyli co przyciąga na Comic Con?

Rozmawiając z uczestnikami Comic Conu zastanawialiśmy się, która atrakcja jest najciekawsza. O zdanie zapytaliśmy Maję i Martynę. Obie na Comic Conie są po raz pierwszy. Do Warszawy przyjechały z Piły, po to, by spotkać swojego ulubionego aktora, Iana Somerhaldera. Dziewczyny zgodnie stwierdziły, że dla nich największą atrakcją jest możliwość poznania gwiazd, które na co dzień wydają się nieosiągalne. "Ten moment, w którym spotyka się osobę, która wydaje się nieosiągalna, jest super" – mówią nam Maja i Martyna.