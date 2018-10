Warsaw Tattoo Convention 2018

Warsaw Tattoo Convention to odbywająca się w stolicy konwencja tatuażu o międzynarodowej renomie. Kolejna, 6. edycja Warsaw Tattoo Convention odbędzie się już 13 i 14 na stadionie miejskim Legii Warszawa.

CZYM JEST KONWENT TATUAŻU?

Konwent tatuażu to otwarte dla odwiedzających spotkanie osób związanych z branżą tatuatorską. W czasie imprezy, w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni wystawienniczej, tatuatorzy wykonują wzory na żywych modelach. Prace artystów biorących udział w konwencie wystawiane są w różnych kategoriach konkursowych, po to by jury złożone z cenionych specjalistów z branży wybrało najciekawsze wzory. Imprezie towarzyszy zwykle szereg dodatkowych atrakcji, wśród których wymienić można warsztaty, koncerty czy pokazy.

WARSAW TATTOO CONVENTION

MYŚL PRZEWODNIA

Warsaw Tattoo Convention powstał w myśl założenia, że stolica zasługuje na event światowej klasy. W ślad za najbardziej prestiżowymi eventami z branży Warsaw Tattoo Convention od pierwszej edycji stało się miejscem spotkań najzdolniejszych artystów z różnych zakątków globu. To dla nich okazja do wymiany doświadczeń i know-how, wzajemnego inspirowania się i nawiązywania relacji nie tylko na stopie zawodowej, ale i osobistej. Nie każdy będzie miał szansę pojawić się na Warsaw Tattoo Convention. Starannie dobrany skład wystawców przekłada się na wysoki poziom artystyczny imprezy. Każda z wystawianych w konkursie prac to dzieło sztuki utrwalone na ciele za pomocą tuszu i igły, dlatego wybór najciekawszych tatuaży jest dla jury nie lada wyzwaniem. To wydarzenie stworzone również z myślą o miłośnikach ozdabiania ciała.