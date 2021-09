Warszaw. Czapla uratowana. Znaleźli ją na budowie kolektora Wiślanego

Środowiskiem życia tego gatunku są płytkie wody przy jeziorach i rzekach. Lubi trzcinowiska, namorzyny i rozlewiska wodne, po których można brodzić podczas polowania. Robi to majestatycznie i powoli, by nie płoszyć ryb. Czasem można ją też zobaczyć stojącą na jednej nodze. Potrafi tak wytrwać do czasu, aż podpłynie do niej wystarczająco duża rybka.