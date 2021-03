Warszawa. Pięć rogów za pięć miesięcy zachwyci. Maszyny ruszyły

Plac Pięciu Rogów zatem, bo tak już będzie można określać nowe, niezwykłe miejsce, właśnie zapełnił się sprzętem do prac drogowych i pracownikami, którzy mozolnie zdzierają nawierzchnię. Realizuje się projekt, przygotowywany jeszcze w zeszłym roku.

Zgodnie z planem architekta Michała Kempińskiego, plac ma być miejscem otwartym, dostępnym, zachęcającym do spędzania w nim wolnego czasu i planowania miejskich spotkań ze znajomymi. Zniknie granica między chodnikiem a jezdnią, bo cała przestrzeń będzie miała jeden poziom.

Nie będą już mogły wjeżdżać tu samochody, oprócz tych, które należą do mieszkańców. Autobusów zatrzymać się nie da, ale teraz jeździć będą ul. Szpitalną, a ul. Zgoda zostanie wyłączona z ruchu. Preferowane będą, oczywiście, rowery, choć dominującymi użytkownikami ciągów komunikacyjnych mają być piesi.

Co najważniejsze - pojawić ma się dużo zieleni, drzewa, fontanny i sporo miejsc do wypoczynku. Przebudowa obejmuje też przyległe miejsca - ul. Szpitalną i Kruczą do Al. Jerozolimskich i przy skrzyżowaniu z ul. Widok.