Warszawa. 10 rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej. Sejm przyjął uchwałę, by oddać jej cześć

"1 marca 2011 roku Jolanta Brzeska, działaczka ruchu lokatorskiego, została zamordowana w Lesie Kabackim. Zbrodni dokonano ze szczególnym okrucieństwem – w momencie podpalenia Jolanta Brzeska wciąż żyła. Do dziś przebieg morderstwa nie został wyjaśniony, a jego bezpośredni sprawcy oraz ich mocodawcy nie zostali ukarani" - stwierdził Sejm w uchwale.

10 rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej. Sejm przyjął uchwałę

Dziesięć lat temu 1 marca Jolanta Brzeska wyszła z mieszkania przy ulicy Nabielaka na stołecznym Dolnym Mokotowie i nigdy już do niego nie wróciła. Jej spalone ciało znalezione zostało w Lesie Kabackim. W domu na stole został telefon, w torebce dokumenty, a w kuchni wszystko przyszykowane do gotowania obiadu. Wyszła, jak stała, na chwilę, jak na klatkę, by porozmawiać z sąsiadką.