Warszawa. 100. rocznica urodzin Jana Bytnara ps. "Rudy"

Gestapowcy przeprowadzili konfrontację "Heńka" z "Rudym", przedstawiając Ostrowskiego jako zdrajcę i denuncjatora. Nie jest do końca jasne, czy podczas konfrontacji "Heniek" mówił to, co uprzednio w śledztwie, czy też Niemcy przedstawili jako jego zeznania wszystko to, co wiedzieli o Grupach Szturmowych i "Rudym", także ze źródeł agenturalnych. Konfrontacja miała doprowadzić do załamania się "Rudego" w śledztwie, do czego nie doprowadziło brutalne bicie. Jednak tego celu nie udało się Niemcom osiągnąć, chociaż "Rudy" uwierzył, że Ostrowski wyjawił Niemcom tajemnice Grup Szturmowych i doprowadził do jego aresztowania.